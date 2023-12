Nach Brief Dreyer äußert Bedauern - Keine Zweifel an Raab-Angaben

Nach Bekanntwerden des Briefes waren Rücktrittsforderungen aus der Opposition laut geworden. Die sieht in dem Schreiben eine Einflussnahme auf die Berichterstattung. Am Donnerstag verkündete Raab, sich aus den SWR-Gremien - dem Verwaltungsrat und dem Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz - zurückzuziehen. Am Mittwoch (6. Dezember) wird sich der Landtag in Mainz in einer von den Fraktionen von CDU und Freien Wählern beantragten Sondersitzung mit dem Thema befassen.