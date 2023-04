Frauenvolleyball Dresdnerinnen verlieren zweites Viertelfinalspiel

Die Dresdnerinnen gingen einmal mehr geschwächt in die Partie, da Libera Linda Bock angeschlagen passen musste. Damit fehlte es den Gastgeberinnen an Stabilität in der Annahme. Auch sonst agierten die DSC-Damen nicht so druckvoll in Aufschlag und Angriff wie im ersten Match, es fehlte an der nötigen Energie und Aggressivität.