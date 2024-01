Kurioses Dreikampf: „Weltmeisterschaft“ im Weihnachtsbaumwerfen

In diesem Jahr wurde das Weihnachtsbaumwerfen in der Ortsgemeinde in der Nähe von Kaiserslautern zum 16. Mal ausgetragen. Die Teilnehmerzahl auf dem hügelumsäumten Sportplatz sollte erst am Abend feststehen - im vergangenen Jahr nahmen nach Angaben des örtlichen Fußballclubs Wacker 110 Männer und 51 Frauen sowie 35 Kinder teil.