Köln Dreijährige über zwölf Stunden vermisst: Festgenommener frei

Im Fall einer mehr als zwölf Stunden verschwundenen Dreijährigen in Köln ist ein vorläufig festgenommener Mann am Sonntag wieder freigekommen. Der 70-Jährige, in dessen Wohnung das Mädchen am Samstagmorgen aufgefunden worden war, sei aus dem Gewahrsam entlassen worden, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Mann war festgenommen und vernommen worden.