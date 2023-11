3. Liga Dreierpack-Kutschke freut sich über „Bonbon“ für Dynamo

Nach dem zweiten sieglosen Spiel nacheinander hat Erzgebirge Aue den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Das Team von Pavel Dotchev kam am Samstag beim Tabellennachbarn SpVgg Unterhaching nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Vor 5000 Zuschauern im uhlsport PARK vergab Nico Vukancic per Kopfball aus Nahdistanz (86. Minute) die große Chance zum Sieg. Aue bleibt somit punktgleich hinter Unterhaching auf Rang sieben der Tabelle. „Wir haben es geschafft, zu null zu spielen. Das Einzige, das wir nicht geschafft haben, ist unsere Torchancen in Kapital umzuschlagen“, sagte Dotchev und haderte: „Die Tabelle ist nach so vielen Spieltagen aussagekräftig und lügt nicht. Wir haben viele wichtige Punkte liegen lassen. Wir sind keine Spitzenmannschaft und ich hoffe, dass wir uns dazu entwickeln werden.“