Drei Viertel der Autos kommen problemlos über den TÜV

Das Symbol einer TÜV-Plakette, aufgenommen über einer Prüfstelle. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Köln/Mainz Mehr als drei Viertel aller Autos sind im vergangenen Jahr nach Angaben des TÜV Rheinland ohne Probleme durch die Hauptuntersuchung (HU) des TÜV in Rheinland-Pfalz gekommen. Bereits im zweiten Jahr in Folge sei die Mängelquote gesunken, teilte der TÜV Rheinland in Köln am Mittwoch mit.

Dieses Jahr bekamen 22,1 Prozent der Autos im ersten Anlauf keine Prüfplakette, im Vorjahr waren es 22,7 Prozent gewesen, 2019 hatten noch 23,4 Prozent der untersuchten Autos erhebliche Mängel gehabt. Die TÜV-Prüfer bemängelten auch dieses Jahr häufig unter anderem die Beleuchtung, den Zustand der Reifen sowie Ölverlust.