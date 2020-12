Drei Verletzte nach Unfall in Niederkumbd

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Niederkumbd Bei einem Verkehrsunfall in Niederkumbd (Rhein-Hunsrück-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Am Dienstagnachmittag fuhr ein Auto auf ein anderes auf und wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wie die Polizei in Simmern am Dienstagabend mitteilte.

