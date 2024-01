Feuerwehreinsätze Drei Verletzte bei zwei Bränden in Saarbrücken

Saarbrücken · Bei zwei Bränden sind in Saarbrücken drei Menschen verletzt worden. Kurz nach Mitternacht sei ein Dachstuhlbrand in einem Haus gemeldet worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht auf Freitag mit. Bei Eintreffen der Feuerwehr habe sich der Bewohner der Dachwohnung schwer verletzt auf der Straße befunden.

12.01.2024 , 07:59 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Wegen starken Rauchs mussten auch Nachbargebäude vorübergehend geräumt werden. Zuvor hatte es am späten Abend in einer Küche gebrannt, mehrere Bewohner des betroffenen Hauses hatten sich den Angaben zufolge bei Ankunft der Feuerwehr bereits ins Freie gerettet. Auch bei diesem Feuer entstand starker Rauch, zwei Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr berichtete. Die Brandursache war jeweils zunächst unklar, die Polizei habe Ermittlungen dazu aufgenommen. © dpa-infocom, dpa:240112-99-580324/2

(dpa)