Unfälle Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Beim Zusammenstoß von zwei Autos in Nonnweiler (Landkreis St. Wendel) sind ein Mensch schwer und zwei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 81-jähriger Mann mit einer 73-jährigen Beifahrerin an der Anschlussstelle Primstal von der Autobahn 1 ab. Beim Abbiegen auf die Landstraße in Richtung Theley habe er einen von links kommenden Pkw übersehen.