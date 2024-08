Verkehr Drei Verletzte bei Unfall im Saarland

Bei einem Unfall im Saarland sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Nachmittag auf der Landesstraße 127 zwischen Fischbach und Quierschied. Nach bisherigen Ermittlungen sei ein 24-Jähriger mit seinem Wagen in einer leichten Linkskurve von seinem Fahrstreifen abgekommen und über die Gegenfahrbahn bis in den gegenüberliegenden Grünstreifen gefahren. Dort habe er zurückgelenkt auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Auto einer 37-jährigen Frau zusammenstieß. In ihrem Wagen saß auch der 17 Jahre alte Sohn der Fahrerin.