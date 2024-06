Verkehr Drei Verletzte bei Unfall an Stauende auf A61

Bei einem Unfall am Ende eines Staus auf der Autobahn 61 mit einem Lastwagen sind drei Menschen verletzt worden. Ein 23-jähriger Transporterfahrer hatte zwischen Niederzissen und Sinzig den auf der rechten Spur stehenden Sattelzug zu spät bemerkt, wie die Autobahnpolizei in Mendig mitteilte. Es kam zur Kollision. Der 26-jährige Beifahrer des Transporters wurde schwer verletzt, der Fahrer und ein weiterer 18-jähriger Insasse erlitten ebenfalls Verletzungen. Die drei Verletzten kamen in Krankenhäuser.