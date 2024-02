Westerwald Drei Verletzte bei Brand in Asylbewerberunterkunft

Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Horbach im Westerwald haben drei Menschen eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Montabaur sagte, brach das Feuer am Sonntagabend nach ersten Erkenntnissen in einem Zimmer eines Bewohners aus. Die Ermittlungen zu den Ursachen liefen noch.