Unfall Drei Verletzte bei Autounfall: Fahrer war wohl eingeschlafen

Die Ermittler halten es für möglich, dass der 50-Jährige am Steuer eingeschlafen war und deshalb auf die andere Spur geriet. Es sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Die Verletzten kamen demnach in Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Vorübergehend war die Straße in beide Richtungen voll gesperrt.