Drei Unbekannte schlagen 22-Jährigen zusammen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Neunkirchen/Saar Drei unbekannte Männer haben einen 22-Jährigen in Neunkirchen zusammengeschlagen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa