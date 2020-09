Drei Tote bei Frontalzusammenstoß: Ermittlungen dauern an

Blaulicht und der LED-Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Weisenheim am Berg Nach einem Unfall mit drei Toten, darunter ein einjähriges Kind, dauern die Ermittlungen zur Unfallursache an. Ein Gutachter sei beauftragt, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal am Montag.

Auf einer Kreisstraße bei Weisenheim am Berg (Landkreis Bad Dürkheim) war am Samstagabend nach bisherigen Erkenntnissen der Wagen eines 28 Jahre alten Autofahrers ins Schleudern geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht.