Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß in Kreis Vulkaneifel

Ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Nicolas Armer/Archivbild.

Daun/Darmstadt Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Kreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Frau aus Darmstadt missachtete am Donnerstagabend in Daun-Gemünden die Vorfahrt eines ebenfalls 20-jährigen Autofahrers und fuhr in dessen Wagen, wie die Polizei mitteilte.

