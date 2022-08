Unfall : Drei Schwerverletzte bei Kollision auf B49 bei Montabaur

Montabaur Beim Zusammenstoß zweier Autos bei Montabaur ist ein 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen erlitten am Freitagnachmittag schwere Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Der 58 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos und seine 64-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Den 27-Jährigen flog ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Bundesstraße am Unfallort war am Abend noch voll gesperrt. Warum der 27-Jährige von der Fahrbahn abkam, war noch unklar. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang klären.