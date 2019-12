Drei Schwerverletzte bei Kollision auf B42 nahe Koblenz

Blaulicht und der LED- Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild.

Vallendar Beim Zusammenstoß zweier Autos sind in Vallendar nördlich von Koblenz drei Menschen schwer verletzt worden. Der Fahrer des einen Wagens hatte am Sonntagabend an einer Abzweigung der Bundesstraße 42 beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs missachtet, wie ein Polizeisprecher sagte.

