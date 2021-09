Drei Promille: Stark betrunkene Fahrerin verursacht Unfall

Eine Polizistin hält bei einer Verkehrskontrolle ein Gerät zur Atemalkoholbestimmung in der Hand. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Offenbach an der Queich Mit einem Alkoholpegel von drei Promille ist eine Autofahrerin in Offenbach an der Queich (Kreis Weinstraße) auf ein bremsendes Auto aufgefahren. Dabei wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die 33 Jahre alte Fahrerin sei am Abend zuvor auf ihren Vordermann geprallt, als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste.

Während der Unfallaufnahme sei den Polizeibeamten aufgefallen, dass die Frau nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest habe den hohen Promillewert ergeben. Der Frau wurde bei der Dienststelle auch eine Blutprobe entnommen, hieß es. Den Führerschein behielten die Beamten. Gegen die Fahrerin werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Den Unfallschaden bezifferte die Polizei im niedrigen dreistelligen Bereich.