Drei Pferde nachts verletzt

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Notarztwagens. Foto: Monika Skolimowska/Archiv.

Dudeldorf Auf einer Koppel in Dudeldorf sind drei Pferde verletzt worden. Wie die Polizei Bitburg am Montag mitteilte, wurden den Tieren in der Nacht zu Freitag zwei Schnittverletzungen zugefügt und der Schweif teilweise abgeschnitten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa