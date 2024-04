Digitalisierung Drei Monate E-Rezept-Pflicht: Kampf mit Technik-Problemen

Das Gesundheitsministerium in Mainz verweist seinerseits auf die inzwischen große Zahl an ausgestellten elektronischen Rezepten. Das System als Ganzes funktioniere und es habe wichtige Vorteile gebracht. Patienten müssten beispielsweise bei Folgerezepten oft nicht mehr in eine Praxis und in Praxen brauche es in vielen Fällen keine händische Unterschrift der Ärztin oder des Arztes mehr. Auch Behandlungen aus der Ferne seien nun vollständig digital möglich, im Anschluss an eine Videosprechstunde könne digital ein E-Rezept ausgestellt werden.