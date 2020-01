Drei Menschen in Mainzer Altstadt festgenommen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht mit Blaulicht an einem Tatort. Foto: Christoph Schmidt/dpa.

Mainz In einem Café in der Mainzer Altstadt hat die Polizei drei Menschen festgenommen, denen vorgeworfen wird, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Die Verdächtigen seien am Donnerstagnachmittag sehr öffentlichwirksam festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen.

