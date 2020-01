Drei Menschen bei Kellerbrand in Trier leicht verletzt

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archiv.

Trier Drei Menschen sind in der Nacht zum Freitag bei einem Kellerbrand in Trier leicht verletzt worden. Aus bisher unbekannten Gründen hatten alte Lappen Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Die 43-jährigen Eltern und ihr zehnjähriger Sohn wurden in ein Krankenhaus gebracht.

