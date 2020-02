Drei Leichtverletzte bei Wohnhausbrand in Herrstein-Rhaunen

Herrstein-Rhaunen Ein technischer Defekt am Kühlschrank hat einen Wohnhausbrand in Herrstein-Rhaunen verursacht. Durch den Rauch erlitten zwei Bewohner und eine zu Hilfe eilende Nachbarin leichte Verletzungen. Sie seien aber wohlauf und nach eingehenden Untersuchungen in einer Klinik wieder entlassen worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.



