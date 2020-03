Drei Leichtverletzte bei Kollision

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild.

Wissen Bei einem Zusammenstoß dreier Autos in Wissen (Landkreis Altenkirchen) sind drei Menschen leicht verletzt worden. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.



