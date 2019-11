Drei Kursarbeiten pro Woche: Kritik an Schulstress

Ein Junge arbeitet an einer Rechenaufgabe. Foto: Daniel Karmann/dpa.

Mainz Die Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz (LSV) wendet sich gegen hohen Schulstress und fordert mehr Freiräume für Musik, Sport, Freunde und ehrenamtliches Engagement. „Gerade jetzt, in der Klausurenphase, kommen viele kaum mehr zur Ruhe“, kritisierte der LSV am Donnerstag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Es sei keine Seltenheit, dass der gesetzliche Rahmen von drei Kursarbeiten pro Woche voll ausgenutzt werde, erklärte LSV-Vorstandsmitglied Miriam Weber.