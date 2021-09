Drei Jugendliche bei Schlägerei auf Volksfest verletzt

Pirmasens Bei einer Schlägerei sind in Pirmasens in der Südwestpfalz mindestens drei Jugendliche leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren sie am Freitagabend bei einem Volksfest aneinandergeraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Wie es zu der Schlägerei kam und wie viele Jugendliche insgesamt darin verwickelt waren, war zunächst unklar. Als die Polizei kam, waren die meisten von ihnen schon weggelaufen. Die Beamten sprachen von mindestens vier Beschuldigten. Details nannten sie nicht.