Drei Geldautomaten-Sprengungen bisher im Saarland

Saarbrücken Im Saarland sind in diesem Jahr bislang drei Geldautomaten gesprengt worden. Dies seien genauso viele wie zum selben Zeitpunkt des vergangenen Jahres und auch des gesamten Jahres 2020, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken auf dpa-Anfrage mit.

Der bei diesen Taten angerichtete Sachschaden ist nach Angaben der Ermittler in allen Fällen hoch: Neben einem Schaden in der Regel in Höhe von 20.000 bis 30.000 Euro allein am Automaten komme ein Schaden am Gebäude oft zwischen 20.000 und 100.000 Euro dazu, hieß es.