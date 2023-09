Verkehr Drei Frauen bei Unfall in Bad Dürkheim verletzt

Bad Dürkheim · Bei einem Unfall in Bad Dürkheim sind drei Frauen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Polizeiangaben hatte eine 45-jährige Frau nach bisherigen Ermittlungen auf der Bundesstraße 37 am Sonntagmorgen an einer Kreuzung ein Rotlicht missachtet und war mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

17.09.2023, 17:15 Uhr

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die 79 Jahre alte Fahrerin des zweiten Wagens und ihre 53 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Während sich die 53-Jährige noch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurde die 79-Jährige in dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die 53-Jährige sowie die 45-Jährige, die leicht verletzt wurde, kamen ins Krankenhaus. Die insgesamt drei in den beiden Autos mitfahrenden Hunde blieben unverletzt. Die B37 wurde während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt. © dpa-infocom, dpa:230917-99-228548/2

(dpa)