Landesparlament : Drei Frauen an der Spitze des Saar-Landtags

Saarbrücken Nach dem Machtwechsel an der Saar werden auch personell die Karten in der Landespolitik neu gemischt. Die Alleinregierung der SPD bedeutet auch im Landtag jede Menge Personalentscheidungen.

Der saarländische Landtag hat in der zweiten Sitzung seiner Legislaturperiode eine ganze Reihe von wichtigen Personalentscheidungen getroffen. An der Spitze des im März neu gewählten Landesparlaments stehen künftig drei Frauen. Der Landtag wählte am Mittwoch die CDU-Abgeordnete Dagmar Heib (59) und die SPD-Abgeordnete Christina Baltes (59) zu neuen Vizepräsidentinnen. Sie stehen damit an der Seite von Heike Becker (SPD), die bereits im April zur Landtagspräsidentin gewählt worden war.