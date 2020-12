Drei Autos in Worms ausgebrannt

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Worms Auf einem Parkplatz in Worms sind drei Autos ausgebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer in der Nacht zu Mittwoch und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf Häuser und Bäume, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

