Drei Arbeiter bei Betonarbeiten in Rohbau schwer verletzt

Worms Bei Betonarbeiten in einer Werkstatthalle in Worms sind am Montag drei Arbeiter schwer verletzt worden. In einer Werkstatthalle habe eine Betondecke eingezogen werden sollen, dabei sei die Unterkonstruktion zusammengekracht, berichtete ein Polizeisprecher in Worms.

