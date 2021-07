Dramatische Rettungsaktionen im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Bitburg Dramatische Szenen im Eifelkreis Bitburg-Prüm: Menschen flüchten vor den Wassermassen auf Dächer und müssen in lebensgefährlichen Einsätzen gerettet werden. Dabei geraten auch Helfer in große Not.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind wegen der Überflutungen mehrere Menschen in ihren Häusern von den Wassermassen eingeschlossen worden, unter anderem in Waxweiler. Das sagte der Kreissprecher am Donnerstag in Bitburg. Menschen mussten gerettet werden - Meldungen über Tote, Verletzte oder Vermisste gebe es jedoch bislang nicht. In der Ortsgemeinde Brecht ist nach Angaben des Kreises ein Wohngebäude eingebrochen, zwei Bewohner hätten sich auf den Resten eines Daches in Sicherheit bringen können.

Nach einer Gasexplosion sei ein Haus in Echtershausen einsturzgefährdet, teilte der Kreis weiter mit. Bereits in der zurückliegenden Nacht seien in Messerich drei Helfer nach fünfstündigem Kampf mit einer Baggerschaufel gerettet worden. „Zuvor haben sie selbst eine sechsköpfige Familie gerettet und sich dabei selbst in akute Lebensgefahr begeben“, erklärte der Kreissprecher.

Im Kreisgebiet seien mindestens drei Brücken zerstört, unter anderem nahe Speicher sowie in Bettingen. Zahlreiche weitere Brücken seien in einem kritischen Zustand und würden von Experten inspiziert. „Vielerorts muss angesammeltes Treibgut beseitigt oder gar gesprengt werden, um ein zügiges Abfließen des Wassers zu ermöglichen“, erläuterte der Kreissprecher.

Insgesamt seien rund 1000 Kräfte aus dem Eifelkreis im Einsatz. Die Kreisverwaltung warnte vor weiteren starken Regenfällen im Laufe des Donnerstags und weiteren Überflutungen. Auch am Freitag sollen alle Schulen und Kitas im Kreis geschlossen bleiben. Mindestens 75 Straßen seien derzeit nicht befahrbar.

Nach den heftigen Regenfällen kommt es in mehreren Gemeinden des Kreises Bitburg-Prüm zu Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung. Grund seien Stromausfälle, teilte der Katastrophenschutz des Kreises über Facebook mit. Die Versorgung sei voraussichtlich „auf Tage eingeschränkt“. Die Bewohner wurden aufgerufen, mit dem vorhandenen Wasser sparsam umzugehen und auf Reinigungsarbeiten zu verzichten.