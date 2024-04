Zweibrücken Drängler verursacht Unfall auf A8: Frau leicht verletzt

Ein 51 Jahre alter Autofahrer soll auf der Autobahn 8 bei Zweibrücken einen Unfall mit einer leicht verletzten Frau verursacht haben. Der Mann sei mit seinem SUV sehr dicht auf das Auto der 25-Jährigen aufgefahren und habe sie nach dem Überholen ausgebremst, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto, prallte zunächst in die Mittelleitplanke und schließlich auf den Grünstreifen rechts neben der Autobahn. Bei dem Unfall am vergangenen Donnerstag trug sie leichte Verletzungen davon.