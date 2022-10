Freizeit : Drachenfähren mit Bonbons: Flugspiele am Herbsthimmel

Zwei Drachen fliegen vor den Wolken am stürmischen Himmel. Foto: picture alliance / Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Idar-Oberstein/Horhausen Spiel am Himmel statt Streaming-Serie zu Hause: Die Tradition des Drachensteigens lebt im Herbst wieder auf. „In Rheinland-Pfalz und im Saarland sind Drachenfeste zwar spärlicher geworden“, sagte Christoph Schäfer, Organisator eines früheren Drachenspektakels in Idar-Oberstein, das er nächstes Jahr wiederholen will.

Aber wenn Kinder auf Drachen gemacht würden, „sind sie immer noch begeistert.“ Er baue mit seinem neunjährigen Sohn Eliah gerne Drachen: „Wir haben etwa 40 bis 50.“ Familie Schäfer wohnt im saarländischen Völklingen.

Auch viele Erwachsene begeistern sich weiterhin für diese fliegenden Spiel- und Sportgeräte, wie Nicole Baumert weiß, Mitorganisatorin eines alljährlichen Westerwälder Drachenfestes in Horhausen im Kreis Altenkirchen: „Zu uns kommen besonders gerne Familien. Bei den Eltern steigen da oft Kindheitserinnerungen auf.“ Beim Fest in Horhausen immer am ersten Oktober-Wochenende seien auch viele selbst gefertigte Drachen am Himmel zu sehen. „Die Leute nähen dafür stundenlang und zeigen gerne, dass ihre Drachen auch fliegen.“ Entweder nicht gelenkt mit einer Schnur - oder gelenkt mit zwei oder sogar vier Leinen.

Die Tourismusmanagerin der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Martina Beer, sagte, das Westerwälder Drachenfest mit freiem Eintritt sei gerade bereits zum 20. Mal ausgerichtet worden. „Wir haben das auch in den Corona-Jahren 2020 und 2021 gemacht. Es ist ja eine Freiluftveranstaltung.“ Mehr als 100 Drachen in allen Formen und Farben seien auch am ersten Oktober-Wochenende 2022 wieder auf einer 18 000 Quadratmeter großen Wiese in Horhausen aufgestiegen. Die Kinder haben sich dabei laut Beer besonders über eine sogenannte Drachenfähre gefreut - mit von oben abgeworfenen Bonbons.

