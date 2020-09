Dorothee Wüst zu Pfälzer Kirchenpräsidentin gewählt

Speyer Die Nachfolge des langjährigen Kirchenpräsidenten in der Pfalz tritt eine Frau an. Sie sieht Kommunikation als Kernaufgabe. Die Kirche nennt ihre Wahl historisch.

Erstmals ist eine Frau an die Spitze der Evangelischen Kirche der Pfalz gewählt worden. Die Landessynode entschied sich am Samstag im dritten Wahlgang für die Oberkirchenrätin Dorothee Wüst als neuen Kirchenpräsidentin. Die 55-Jährige setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch und wird zum 1. März nächsten Jahres Nachfolgerin des scheidenden Kirchenpräsidenten Christian Schad. Dieser war 2008 erstmals in das Leitungsamt gewählt und 2014 bestätigt worden. Regulär würde seine Amtszeit Ende November 2022 ablaufen, er geht aber schon Ende Februar kommenden Jahres in den Ruhestand.