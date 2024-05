Freizeit Doppelsieg bei den Männern beim Halbmarathon in Mainz

Beim Gutenberg Halbmarathon in Mainz sind am Sonntag zwei Läufer aus Kenia auf die Sekunde genau zeitgleich durchs Ziel gelaufen: Benson Mutiso und Victor Kimutai schafften die rund 21 Kilometer in 61 Minuten und einer Sekunde. Bei den Frauen gewann die Kenianerin Josephine Naukot in 69 Minuten und 26 Sekunden. Sie sagte laut Mitteilung: „Das war das beste Rennen meiner Karriere und mein bisher größter Sieg.“