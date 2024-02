Bundesliga Doppelschlag ebnet VfB Stuttgart den Weg: 3:1 gegen Mainz

„Mir ist egal, wie viele Tore ich habe. Hauptsache ist, dass wir die drei Punkte geholt haben. Wir mussten nach dem Leverkusen-Spiel eine Reaktion zeigen. Wir sind schwer ins Spiel gekommen, aber am Ende sind die drei Punkte am wichtigsten. Wir haben die Dinger gemacht und zum Glück gewonnen“, sagte VfB-Torschütze Undav bei DAZN. Es mache derzeit „übertrieben viel Spaß“, so der Torjäger: „Wir wollen immer gewinnen, wir haben eine klare Spielidee und spielen überragenden Fußball. Es passt gerade alles zusammen.“