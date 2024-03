Karlsruhe Doppelmord? Polizei findet nach toter Tochter auch Mutter

Zuletzt hatte die Polizei mit Hubschraubern und Tauchern in Seen nach der 51-Jährigen gesucht - die Ermittler konzentrierten sich dabei auf den Bereich bei Bad Schönborn. „Die Taucher hatten in den Seen dort fast keine Sicht und mussten sich Zentimeter um Zentimeter vortasten“, sagte Wilhelm. Es habe letztlich für die Taucher keine Sicherheit bestanden, dass der Leichnam nicht dort ist. Deshalb habe man den ganzen See noch einmal abgesucht. „Und dabei haben wir schließlich auch den Leichnam der 51-Jährigen aufgefunden.“