Doppel-Krimi um Darts-Profi Clemens: „Sauer auf mich selbst“

London Der Weg schien weit offen, doch Gabriel Clemens hat die große Chance bei der Darts-WM liegen gelassen. Beim unfassbar knappen Aus gegen den Polen Ratajski kann der Saarländer seinen famosen Auftritt gegen Weltmeister Wright nicht bestätigen.

Nach dem größtmöglichen Krimi sackte Gabriel Clemens in sich zusammen. Sagenhafte sieben Match-Darts ließ die große deutsche Hoffnung liegen, dann war sein Traum im WM-Achtelfinale geplatzt. „Ich bin sauer auf mich selbst. Was soll ich jetzt sagen? Im Moment kann ich nix Positives finden“, sagte der sichtlich geknickte Clemens in einer ersten Reaktion bei Sport1. Das packende 3:4 gegen den Polen Krzysztof Ratajski gipfelte in einem unfassbar spannenden Finale, in dem Ratajski selbst häufig patzte und erst seine elfte Chance zum Sieg nutzte.