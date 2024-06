Musik Donots bei Rock am Ring mit zweitem Auftritt und AfD-Kritik

Die Rockband Donots hat bei einem überraschenden zweiten Auftritt bei Rock am Ring die AfD als Partei bezeichnet, die andere ausgrenze. Es sei eigentlich ein Tag, an dem man feiern solle, sagte die Band beim Festival am Nürburgring am Sonntag. „Es ist aber auch ein Tag, an dem man kotzen könnte. Denn laut den Wahlhochrechnungen ist die AfD zweitstärkste Kraft.“ Die Partei sei rückwärtsgewandt, grenze aus und verbreite Hass und Hetze. Angefeuert von der Band skandierten die Fans „Die ganze Welt hasst die AfD.“