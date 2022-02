Donnerstag und Freitag wechselhaft: Samstag wird sonnig

Eine aufreißende Wolkendecke zieht über eine Wiese hinweg. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Offenbach Am Donnerstag und Freitag wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft, bevor am Samstag hauptsächlich die Sonne scheint. Nachts werden auch Schnee und Glätte erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vormittags sei am Donnerstag mit Temperaturen von sechs bis neun Grad sowie vielen Wolken und vereinzeltem Nebel und Sprühregen zu rechnen. Gegen Abend setzt von Nordwesten aus Regen ein. In der Nacht kann es laut DWD durch Schneeregen besonders in höheren Gebieten auch glatt werden.

Der Freitag werde wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern, je nach Gebiet sind auch Schneeschauer oder aber sonnige Phasen möglich. Die Nacht zum Samstag wird zwar etwas klarer, die Temperaturen können aber auf bis zu minus vier Grad fallen, in der Eifel sogar bis minus sieben Grad. Es herrscht Glättegefahr.

Der Samstag wird laut DWD sonnig und niederschlagsfrei bei zwei bis sechs Grad.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-58643/2

(dpa)