Auszeichnung : Dörte Hansen als neue Stadtschreiberin in Mainz angekommen

Die Schriftstellerin Dörte Hansen steht am Nachmittag am Staatstheater in Mainz. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Mainz Die Schriftstellerin Dörte Hansen ist am Mittwoch neue Stadtschreiberin von Mainz geworden. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) und der designierte ZDF-Intendant Norbert Himmler überreichten ihr die Auszeichnung im Staatstheater Mainz.

OB Ebling bezeichnete die Einführung der Stadtschreiberin als einen Höhepunkt im Kulturkalender der Stadt. „Ihre Bücher, ihre Themen, ihre Protagonisten, sie alle werden ihren Weg in unsere Herzen finden“, sagte Ebling mit Blick auf die Antrittslesung am 13. Juli. Dazu gehöre auch der Blick auf Krieg, Flucht und Vertreibung, der jetzt in der Ukraine auf schreckliche Weise so aktuell geworden sei. Mainz wolle „Heimat schaffen für die, die heute auf der Flucht sind“.