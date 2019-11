DNA-Spur führt auf Spur von Einbrecher

Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa/Symbolbild.

Kaiserslautern Eine DNA-Spur an einem Handschuh hat die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Einbrechers geführt. Der 20-Jährige werde verdächtigt, in Kaiserslautern im vergangenen Juni mehr als 20 Gartenlauben aufgebrochen zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

