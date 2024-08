Zwischenbilanz DLRG zählt in Rheinland-Pfalz deutlich mehr Ertrunkene

Deutschlandweit ertranken in den ersten sieben Monaten mindestens 253 Menschen - und damit ebenfalls deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Damals waren es nach DLRG-Angaben noch 35 Badetote weniger. Besonders auffällig: Zum dritten Mal in Folge starben bundesweit mehr Menschen in Flüssen. Insgesamt machten Todesfälle in den in der Regel unbewachten Seen und Flüssen zwei Drittel der tödlichen Unfälle aus.