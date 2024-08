Zwischenbilanz DLRG-Statistik: Drei Menschen im Saarland ertrunken

Die DLRG weist immer wieder darauf hin, nur an bewachten Badestellen ins Wasser zu gehen. Auch wird Wassersportlern wie zum Beispiel Stand-up-Paddlern geraten, eine Schwimmweste zu tragen. Sie unterstützt mit ihrem Auftrieb beim Schwimmen und sorgt dafür, dass der Sportler an der Wasseroberfläche bleibt. Zudem würden Ertrinkende manchmal gar nicht bemerkt: „Das klassische Ertrinken ist still“, heißt es bei den Lebensrettern. Deshalb solle man insbesondere an Seen und Flüssen nie alleine ins Wasser gehen.