DLRG rechnet mit mehr tödlichen Badeunfällen

Lehmen Vor allem Flüsse werden von Badenden häufig unterschätzt. Das Abkühlen in Rhein, Mosel und Co. kann aber wegen der hohen Sogwirkung vorbeifahrender Schiffe und der Strömung verheerende Folgen haben.

Die DLRG in Rheinland-Pfalz rechnet für diesen Sommer mit einer steigenden Zahl an Badetoten. Ursachen dafür seien das hochsommerliche Wetter und die niedrigen Pegel in den Seen und Flüssen, sagte ein Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). „Die Hitze verleitet die Menschen dazu, sich in den Gewässern abkühlen zu wollen. Dabei unterschätzen sie die Gefahren.“ So seien etwa Flüsse wie der Rhein und die Mosel nicht für das Baden geeignet. Die Fahrrinnen für den Schiffsverkehr seien sehr tief, hinzu kämen die Strömung, die hohe Sogwirkung von vorbeifahrenden Schiffen, das trübe Wasser und nicht sichtbare Hindernisse wie große Steine.