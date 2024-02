Lebensrettungsgesellschaft DLRG im Saarland gewachsen

Im Saarland hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG ihre Mitgliederzahl im vergangenen Jahr gesteigert. Zum Jahresende 2023 hatte die Organisation im Bundesland 12.422 Mitglieder, wie die DLRG am Dienstag in Bad Nenndorf mitteilte. Dies sei ein Plus von 5,5 Prozent.