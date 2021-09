DLRG-Bilanz: Drei Menschen in Rheinland-Pfalz ertrunken

Mainz In Rheinland-Pfalz sind bis zum Ende des Sommers drei Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Das waren 80 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres mit 15 Badetoten, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte.

In Rheinland-Pfalz ertrank jeweils eine Person im Januar, Februar und Mai. Davon verunglückten zwei in Flüssen und eine Person in einem See oder Teich. Hauptgründe für das Ertrinken sind laut DLRG das Baden an unbewachten Abschnitten, Leichtsinn, Selbstüberschätzung und der Einfluss von Alkohol. Die Todesopfer der verheerenden Flutkatastrophe im Juli seien nicht Teil der aktuellen Zwischenbilanz.