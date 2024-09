Leute DJ Zedd: Steckte „meine ganze Seele in dieses Album“

Musik-Produzent DJ Zedd war während der Arbeit an seinem neuen Album „Telos“ zwischendurch am Ende seiner Kräfte. „Ich war wirklich überarbeitet, ich war ausgebrannt“, erzählte der 35-Jährige dem US-Magazin „People“. Er habe sich gefühlt, „als hätte ich meine ganze Seele in dieses Album gesteckt und hätte nichts mehr zu sagen“.